صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، مویشی منڈیوں میں سکیورٹی سخت ،250 اہلکار تعینات

  • اسلام آباد
راولپنڈی، مویشی منڈیوں میں سکیورٹی سخت ،250 اہلکار تعینات

پولیس افسران و اہلکار مختلف علاقوں میں لگائی گئی 8 منڈیوں میں فرائض انجام دے رہے

راولپنڈی (آن لائن) عید الاضحی کے موقع پر مویشی منڈیوں میں سکیورٹی و ٹریفک انتظامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے ، اس مقصد کے لئے راولپنڈی پولیس کے 250 سے زائد افسران و اہلکار سکیورٹی و ٹریفک کے فرائض انجام دے رہے ہیں، پولیس افسران و اہلکار مختلف علاقوں میں لگائی گئی 8 مویشی منڈیوں میں سکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں مویشی منڈیاں بھاٹہ چوک نزد کوہ نور ملز، نزد شریف ہسپتال سٹاپ واہ کینٹ، ٹمبر مارکیٹ روڈ ٹیکسلا، نزد فاطمہ جناح یونیورسٹی چکری روڈ، نزد منکیالہ پل کلر سیداں، گلیانہ روڈ نزد سلاٹر ہاؤس گوجر خان، ٹنگی روڈ کہوٹہ، منگال چوک کلر بائی پاس لگائی گئی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ضلعی امن کمیٹی وہاڑی کا عیدالاضحیٰ و محرم انتظامات کا جائزہ

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کا حکم

ڈپٹی کمشنروہاڑی کا امتحانی مرکز اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

میاں چنوں :مویشی منڈی میں امدادی کیمپس مکمل فعال

وہاڑی، عیدالاضحیٰ پر فول پروف سکیورٹی ، 1323 اہلکار تعینات

تاجربرادری کی کاوش ،میلسی میں تاجدار ختم نبوت چوک کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ