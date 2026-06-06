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پولیس افسر عوامی شکایات کا ازالہ یقینی بنا ئیں،آ ئی جی اسلام آباد

  • اسلام آباد
پولیس افسر عوامی شکایات کا ازالہ یقینی بنا ئیں،آ ئی جی اسلام آباد

شہریوں کے تحفظ، سروس ڈلیوری کے معیار کو بہتر بنایا جا ئے ، اجلاس سے خطاب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی زیرِ صدارت اجلاس ہوا جس میں اعلیٰ حکام نے شرکت کی ۔آئی جی نے کہا کہ شہریوں کو معیاری، فوری اور مؤثر پولیس سروسز کی فراہمی اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ عوامی شکایات کے بروقت ازالے ، جرائم کے مؤثر تدارک، ٹریفک کے بہتر انتظام، شہریوں کے تحفظ اور سروس ڈلیوری کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنا ئے جا ئیں ، پولیسنگ کے نظام کو مزید مؤثر، شفاف اور عوام دوست بنایا جائے ۔بعد ازاں آئی جی نے سپورٹس کمپلیکس اسلام آبادکا دورہ کیا، انہوں نے فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی کے بھرتی عمل کیلئے کیے گئے سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیااور افسران کو امیدواروں کے لئے پرامن، منظم اور محفوظ ماحول کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ۔

 

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