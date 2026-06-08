صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سمسٹر خزاں کے داخلوں کا شیڈول جاری

  • اسلام آباد
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سمسٹر خزاں کے داخلوں کا شیڈول جاری

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سمسٹرخزاں کے داخلوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔

 میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی سطح تک تمام تعلیمی پروگرامز میں داخلوں کا آغاز یکم جولائی 2026ء سے ملک بھر میں بیک وقت ہوگا۔ داخلوں کی یہ سہولت چاروں صوبوں کے علاوہ آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی علاقہ جات میں بھی دستیاب ہوگی۔ تمام پروگرامز کے داخلہ فارم اور پراسپکٹس یکم جولائی سے یونیورسٹی کی سرکاری ویب سائٹ پر آن لائن دستیاب ہوں گے۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مدراینڈ چائلڈ ہسپتال کا منصوبہ التوا کا شکار

صحت دشمنوں کے کیخلاف آپریشن ، 100 کلو ناقص ، مضر صحت کھویا برآمد

انٹر ڈسٹرکٹ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ 10 جون سے شروع

ویمن یونیورسٹی میں طالبات کے سائنسی پراجیکٹس کی نمائش

ورلڈ سکول سمٹ ،عظمیٰ خان خاکوانی پرنسپل آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت گئیں

شہر بھر میں وارداتیں، شہری لاکھوں روپے سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر