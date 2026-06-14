صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،ڈکیتی و موٹر سائیکل چوری میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی ،ڈکیتی و موٹر سائیکل چوری میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

دو گینگز سے 6مسروقہ موٹر سائیکلیں، نقدی اور موبائل فون برآمد، مقدمات درج

راولپنڈی(این این آئی) راول ڈویژن پولیس نے ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگز کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے دو گینگز کے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیوں کے دوران چھ مسروقہ موٹر سائیکلیں، چھینی گئی نقدی اور موبائل فونز بھی برآمد کر لیے گئے ۔تفصیلات کے مطابق راول ڈویژن پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث دو گینگز کے پانچ ارکان کو گرفتار کر لیا۔ رتہ امرال پولیس نے تین رکنی گینگ کو گرفتار کرکے چار مسروقہ موٹر سائیکلیں، چھینے گئے دو موبائل فونز اور 12 ہزار 600 روپے نقدی برآمد کی۔ اسی طرح تھانہ بنی پولیس نے دو رکنی گینگ کو گرفتار کرکے دو مسروقہ موٹر سائیکلیں اور چھینی گئی رقم 10 ہزار روپے برآمد کر لی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

200 سے زائد کچی آبادیاں مالکانہ حقوق سے محروم

پلاسٹک بیگز کے استعمال میں کمی کیلئے اقدامات تیز کر دئیے گئے

پنجاب بھر میں ڈینگی خدشہ، بلدیاتی اداروں کو اقدامات کا حکم

بارش سے بجلی کی بد ترین بندش،معمولات زندگی ٹھپ

3 بھٹوں کو سیل کر دیا گیا

تیز رفتار ی کے باعث 2موٹرسائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل