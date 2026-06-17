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ایزی پیسہ کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر ڈیجیٹلائزیشن آف پیمنٹس کا آغاز

  • اسلام آباد
ایزی پیسہ کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر ڈیجیٹلائزیشن آف پیمنٹس کا آغاز

ایئرپورٹ کو کیش لیس اور مستقبل سے ہم آہنگ سفری نظام میں منتقلی کی جانب ایک اہم قدم

 اسلام آباد(دنیا رپورٹ )پاکستان کے معروف ڈیجیٹل بینک ایزی پیسہ نے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی (PAA) اور سٹیٹ بینک کے تعاون سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صارفین کی ادائیگیوں کے ٹچ پوائنٹس کو ڈیجیٹائز کردیا ہے ۔ یہ اقدام ایئرپورٹ کو کیش لیس اور مستقبل سے ہم آہنگ سفری نظام میں منتقلی کی جانب ایک اہم قدم ہے ۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ایئر وائس مارشل ذیشان سعید تھے ۔

تقریب میں ایزی پیسہ کے چیف ڈیجیٹل آفیسر فرحان حسن اور چیف بزنس آفیسر شہزاد خان سمیت ایزی پیسہ کی قیادت نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی اور اسلام آباد ایئرپورٹ مینجمنٹ کے دیگر حکام اور اسٹیک ہولڈرز بھی موجود تھے ۔ڈیجیٹائزیشن مہم کے تحت ایزی پیسہ نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اہم صارف ٹچ پوائنٹس پر کیو آر کوڈز (QR Codes) نصب کیے ہیں، جس کے ذریعے ایئرپورٹ کے سالانہ لاکھوں مسافروں کو QR اور ڈیجیٹل والٹ کے ذریعے بغیر کسی رکاوٹ ادائیگیاں کرنے کی سہولت حاصل ہوگی۔

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