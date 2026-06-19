صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی آئی ایس پی، ون لنک پارٹنر بینکوں میں تعاون کا معاہدہ

  • اسلام آباد
بی آئی ایس پی، ون لنک پارٹنر بینکوں میں تعاون کا معاہدہ

مستحق خواتین اب اپنے وظائف پاکستان میں کسی بھی جگہ سے لے سکیں گی

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) بی آئی ایس پی کی مستحق خواتین اب اپنے ڈیجیٹل والٹ میں موصول ہونے والے وظائف پاکستان میں کسی بھی جگہ سے کسی بھی پارٹنر بینک کے قریبی ریٹیلر سے وصول کر سکیں گی۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مستحق خواتین کی مالی نظام میں شمولیت کو یقینی بنانے کیلئے بی آئی ایس پی ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں ون لنک اور پارٹنر بینکوں کے درمیان انٹرآپریبل ادائیگی نظام کے معاہدہ پر دستخط کیے گئے۔ تقریب کی صدارت چیئرپرسن بی آئی ایس پی سینیٹر روبینہ خالد نے کی جبکہ اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان، ون لنک، حبیب بینک لمیٹڈ ، بینک الفلاح، بینک آف پنجاب، ایچ بی ایل مائیکرو فنانس بینک، ایزی پیسہ، جاز کیش اور ورلڈ بینک کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آلودگی پھیلانے کیخلاف کریک ڈائون 5 بھٹے مسمار

معاون خصوصی، کمشنر اور آر پی او کا جلوس کے روٹس کا دورہ

عزاداروں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائیگی :ڈپٹی کمشنر بھکر

محرم انتظامات کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا کنٹرول روم کا دورہ

تھانہ قائد آباد کا خطرناک اشتہاری مجرم پولیس خدمت مرکز سے گرفتار

سلانوالی روڈ پر ٹریفک حادثہ، ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ