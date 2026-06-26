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ایس ایس پی سی ٹی ڈی کی 9ویں محرم الحرام کے جلوس کیلئے سکیورٹی دستہ کی قیادت

  • اسلام آباد
ایس ایس پی سی ٹی ڈی کی 9ویں محرم الحرام کے جلوس کیلئے سکیورٹی دستہ کی قیادت

اسلام آباد (اے پی پی) سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) ، کانٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) سعود خان کی سیکٹر G-6 میں 9ویں محرم الحرام کے مرکزی جلوس کی حفاظت کے لیے آئی سی ٹی پولیس کے سی ٹی ڈی اور سپیشل ویپنز اینڈ ٹیکٹکس (ایس دبلیو اے ٹی ) کمانڈوز کی قیادت کی۔

 سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) ، کانٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) سعود خان کی سیکٹر G-6 میں 9ویں محرم الحرام کے مرکزی جلوس کی حفاظت کے لیے آئی سی ٹی پولیس کے سی ٹی ڈی اور سپیشل ویپنز اینڈ ٹیکٹکس (ایس دبلیو اے ٹی ) کمانڈوز کی قیادت کی۔ 

 

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