آزاد کشمیر الیکشن ،جماعت اسلامی نے امیدواروں کا اعلان کر دیا
کل 36امیدوار قسمت آزمائی کرینگے ،مہاجرین کی سیٹوں پر بھی الیکشن لڑیں گے
اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار)جماعت اسلامی آزاد کشمیرگلگت بلتستان کے امیر ڈاکٹر مشتاق خان نے مشاورت سے جماعت اسلامی کے 36امیدوار انتخابی معرکے میں اتارے ہیں، جہلم ویلی حلقہ 6سے ڈاکٹر مشتاق خان، حلقہ وسطی باغ سے بریگیڈئر پروفیسر ڈاکٹر محمد خان، نیلم اپر سے حبیب اللہ بٹ، نیلم لوئر سے ساحد حسین، کوٹلہ سے عبدالصمد ایڈووکیٹ، مظفرآباد شہر سے راجہ اسد رحمانی، لچھراٹ سے اخلاق حسین مغل ایڈووکیٹ، گڑھی دوپٹہ امیتاز ہاشمی، لیپہ سے سید علی عماد اسلام ایڈووکیٹ، کھاوڑہ سے راجہ آفتاب احمد، غربی سے باغ ساجد عباسی مشترکہ امیدوار، شرقی باغ سردار قاضی ساجد چغتائی، حویلی صفدر حمید میر، عباسپور سردار سفیر عالم، پونچھ تین سردار زاہد رفیق ایڈووکیٹ، راولاکوٹ شہر سردار عدنان رزاق حلقہ حلقہ 5پونچھ سردارسجاد انور تراڑکھل، سردار حبیب خان پلندری سردار ارشد ندیم ایڈووکیٹ، سہنسہ گل نواز الرحمان، کوٹلی شہر شفیق خان، کھوئی رٹہ حبیب الرحمان آفاقی، ڈڈیال راجہ ادریس ایڈووکیٹ، میرپور شہر مولانا عتیق الرحمان، کھڑی شریف راجہ الطاف بھمبر شہر انجینئر حافظ راجہ عبدالستار، برنالہ ملک الیاس، جموں 6مرزا تجمل جرال، ویلی 6عبدالحمید بٹ، جموں 5عمر صدیق، وادی ون سہراب بٹ، جموں ون راجہ محمد سہیل، جموں 2ساجد الرحمان، جموں 3سعید احمد ایڈوکیٹ، وادی 2منظور احمد ڈار، وادی 5حنیف منظور ڈار، جموں 4صوفی محمد اقبال بھرپور انداز سے مہم چلارہے ہیں ۔
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