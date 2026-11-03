صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل باب ،افتخار گیلانی

  • اسلام آباد
مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل باب ،افتخار گیلانی

وزیراعظم آزاد کشمیر کی حریت قیادت سے ملاقات، مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر کرنیکا عزم

اسلام آباد (دنیا نیوز) وزیراعظم آزاد کشمیر افتخار گیلانی حریت رہنماؤں سے ملاقات کے لیے کل جماعتی حریت کانفرنس کے دفتر پہنچے ، جہاں انہوں نے حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ملاقات میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال، حریت کانفرنس کی سرگرمیوں اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام پر مودی حکومت کے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے افتخار گیلانی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل باب ہے ، کشمیری عوام گزشتہ 79 برس سے حق خودارادیت کی جدوجہد کر رہے ہیں، حریت قیادت کی مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں اور حق خودارادیت کے ذریعے پاکستان کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کشمیری عوام چاہتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر پاکستان کا حصہ بنے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پانی چوری کیخلاف کریک ڈائون تیز کرنے کا فیصلہ، محکمہ انہار کی فیلڈ ٹیمیں متحرک

بڑی گاڑیوں کی آمدروفت، ٹریفک متاثر، حادثات

عوامی مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی:کمشنر

لیوی ختم نہ ہوئی تو ملتان سے دوبارہ لانگ مارچ :جاوید قصوری

گورنمنٹ کالج میں 2روزہ کانفرنس اپلائیڈ زوالوجی کا آ غاز

ریسلنگ چیمپئن شپ، پنجاب کالجز نے 7 گولڈ میڈلز جیت لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ