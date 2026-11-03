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ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت ،مسائل بیان کئے ،مسائل کا حل تر جیح ،علی وسیم

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد علی وسیم نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے شہریوں کے مسائل اور شکایات تفصیل سے سنیں اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی ضروری احکامات جاری کئے ۔ڈی آئی جی نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا فوری اور میرٹ پر حل اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ شہری بلا کسی سفارش براہِ راست کھلی کچہری میں شرکت کرکے اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں۔ 

 

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