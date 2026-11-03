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چھوٹے انتظامی یونٹس سے عام آدمی کے مسائل حل ہونگے ،علیم خان

  • اسلام آباد
چھوٹے انتظامی یونٹس سے عام آدمی کے مسائل حل ہونگے ،علیم خان

موجودہ ملکی اور عالمی حالات میں ہر شہری کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم نے کہا ہے کہ موجودہ ملکی اور عالمی حالات میں ہر شہری کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ، نئے صوبوں کے قیام کے لیے رائے عامہ کا ہموار ہونا اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہونا خوش آئند امر ہے ۔ چھوٹے انتظامی یونٹس عام آدمی کے مسائل کے حل، بہتر طرز حکمرانی اور عوام کو سہولیات کی فراہمی میں معاون ثابت ہوں گے جس کے لئے کے پی کے میں ہزارہ صوبہ، سندھ میں کراچی اور حیدرآباد جبکہ پنجاب میں جنوبی پنجاب سمیت مختلف امور پر پہلے ہی اتفاق رائے پایا جاتا ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے مابین معاملات مفاہمت کے نزدیک ہیں ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔ انہوں نے واضح کیا کہ انفرادی سیاست کو ملک کے مجموعی مفادات پر ترجیح نہیں دی جا سکتی اور قومی معاملات میں سب کو وسیع تر ملکی مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے۔

 

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