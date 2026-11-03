صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوائنٹ سیکرٹری کیڈ کاریجنل کسٹمر فیلسٹیشن سینٹر کا دورہ

  • اسلام آباد
جوائنٹ سیکرٹری کیڈ کاریجنل کسٹمر فیلسٹیشن سینٹر کا دورہ

چیئرمین،سی ای اوآئیسکو اور دیگر افسران نے استقبال کیا،سینٹر بارے بریفنگ

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ )جوائنٹ سیکرٹری کیڈ منسٹری آف انرجی پاور ڈویژن خالد خان نے آئیسکو ہیڈ آفس میں قائم ریجنل کسٹمر فیلسٹیشن سینٹر کا دورہ کیا ،چیئرمین آئیسکو ڈاکٹر طاہر مسعود اور سی ای اوچودھری خالد محمود اور دیگر افسران نے استقبال کیا، طاہر مسعود نے بتایا کے وزیراعظم شہباز شریف کے وژن اور وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری کی ہدایات پر آئیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور آئیسکو انتظامیہ مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے ئے معزز صارفین کو ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات مہیا کرنے کے لئے کوشاں ہے ،جوائنٹ سیکرٹری نے آئیسکو کے ان اقدامات کو سراہا ۔انہوں نے کہا کے وہ پاکستان کی دیگر پاور ڈسٹری بیوشن کمپنیوں میں بھی اسی طرز کے ون ونڈو آپریشنز کے قیام کے لئے ہدایات جاری کریں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پانی چوری کیخلاف کریک ڈائون تیز کرنے کا فیصلہ، محکمہ انہار کی فیلڈ ٹیمیں متحرک

بڑی گاڑیوں کی آمدروفت، ٹریفک متاثر، حادثات

عوامی مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی:کمشنر

لیوی ختم نہ ہوئی تو ملتان سے دوبارہ لانگ مارچ :جاوید قصوری

گورنمنٹ کالج میں 2روزہ کانفرنس اپلائیڈ زوالوجی کا آ غاز

ریسلنگ چیمپئن شپ، پنجاب کالجز نے 7 گولڈ میڈلز جیت لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ