صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممبران اسمبلی ،سیکرٹری صحت کا پاک چائنہ فرینڈشپ ہسپتال کا دورہ

  • اسلام آباد
ممبران اسمبلی ،سیکرٹری صحت کا پاک چائنہ فرینڈشپ ہسپتال کا دورہ

مریضوں سے ملاقات ، طبی سہولیات کے حوالے سے مسائل اور شکایات سنیں

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ممبران قومی اسمبلی نے وفاقی سیکرٹری صحت کے ہمراہ پاک چائنہ فرینڈشپ ہسپتال اسلام آباد کا دورہ کیا۔ ممبران نے دورے کے دوران مریضوں سے ملاقات کی، ان کی خیریت دریافت کی اور انہیں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے حوالے سے ان کے مسائل اور شکایات سنی ،ہسپتال کی انتظامیہ اور طبی عملے سے بھی گفتگو کی، جس میں صحت کی سہولیات، طبی خدمات کی فراہمی اور ہسپتال کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔معیاری صحت کی سہولیات کی فراہمی، طبی نظام کی بہتری اور مریضوں کو بہتر علاج معالجے کی سہولت یقینی بنانا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ ضروری ہے کہ صحت کے اداروں کو مستحکم بنایا جائے تاکہ ہر شہری کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ ممبران قومی اسمبلی نے کہاکہ صحت کی سہولیات کو ہر شہری کے لیے قابلِ رسائی، مؤثر اور مریض دوست بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کسانوں کو گندم کی بہتر قیمت دینے کی خواہش ہے : سلمیٰ بٹ

پولٹری شیڈز کے 16، بھٹوں کے ایک کیس کی منظوری

بریک فیل گاڑی کو کھائی میں گرنے سے بچانے والے مسافر کو ڈی پی او کی شاباش

ٹیلنٹ ہنٹ ، خوشاب کے نوجوانوں کو موقع ملے گا، ملک منصور

قتل کی وارداتوں میں 18، ڈکیتیوں 75 فیصد کمی ، ڈی پی او

موجودہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا، اسے ری سیٹ کرنا ہوگا:تسنیم احمد قریشی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن