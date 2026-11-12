صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین سی ڈی اے کی پارک انکلیو میں کھلی کچہری ،مسائل سنے

  • اسلام آباد
چیئرمین سی ڈی اے کی پارک انکلیو میں کھلی کچہری ،مسائل سنے

صفائی ،فیز ون میں سکیورٹی کیلئے باؤنڈری وال کی تعمیر و مرمت کی ہدایت

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد سہیل اشرف نے پارک انکلیو میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد پارک انکلیو کے الاٹیز اور رہائشیوں کی آراء اور انکے مسائل سننا تھا۔ اس موقع پر پارک انکلیو کے رہائشیوں نے باؤنڈری وال کی مرمت، صفائی کے نظام، پبلک پارکس، سکیورٹی، پارک انکلیو فیز ٹو و تھری میں بجلی کی فراہمی اور دیگر بنیادی سہولیات سے متعلق اپنے مسائل چیئرمین سی ڈی اے کے سامنے رکھے ۔چیئرمین نے ہدایت کی کہ صفائی ستھرائی کے جدید سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروسز کے تحت پارک انکلیو میں صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر کیا جائے اور فیز ون میں سکیورٹی کو بہتر بنانے کیلئے باؤنڈری وال کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے ورکنگ کی جائے ۔ پارک انکلیو کی مرکزی مسجد کے باقی ماندہ کام اور پارکنگ کے مسئلہ کی نشاندہی پر چیئرمین سی ڈی اے نے مسجد کے تعمیراتی کام کی تکمیل اور پارکنگ کے مسئلے کو فوری حل کرنے کی ہدایت کی۔چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ پارک انکلیو میں موجود بی یو پی (BUP) کے مسئلہ کو بھی جلد حل کیا جائیگا۔ انہوں نے فیز ٹو و تھری میں بجلی کے فراہمی کے مسئلہ کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے فیز تھری میں باقی ماندہ ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ سیوریج، واٹر سپلائی اور پارکس کی اپگریڈیشن سے متعلقہ مسائل بھی ترجیح بنیادوں میں حل کئے جائے جائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی جائیگی ،عاشق کرمانی

مظفرگڑھ، علی پور اور جتوئی میں 9 واٹر فلٹریشن پلانٹس بند

ایچ ای سی: کمپیوٹنگ ڈگری طلبہ کیلئے اسکلز ٹیسٹ لازمی قرار

گرلز ہاسٹلز میں نعت خوانی کا مقابلہ

سوئی ناردرن ٹاسک فورس کی کارروائیاں، 65کیسز کی چیکنگ

لائن سٹاف کیلئے ہنگامی حالات سے نمٹنے کی عملی تربیت کا آغاز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن