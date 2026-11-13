صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ،غیر ت کے نام پر خاتون قتل

  • اسلام آباد
نوشہرہ ،غیر ت کے نام پر خاتون قتل

نوشہرہ (نمائندہ دنیا )نوشہرہ خان شیر گڑھی پبی میں غیرت کے نام پر 33سالہ خاتون کو فائرنگ کرکے موت کے گھات اتار دیاگیا۔۔۔

مقتولہ بخت مینہ نازش طلاق شدہ تھی ۔مقتولہ کے کردار پر گھر والوں اور رشتہ دار شک تھا۔ مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال پبی منتقل کردی گئی۔پوسٹ مارٹم کے بعد مقتولہ کے بھائی سلطان شاہ کی مدعیت میں مامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ