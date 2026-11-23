عظیم بابر کا ایم فل سپورٹس سائنسز کے تحقیقی مقالہ کا دفاع
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) سابق ڈویژنل سپورٹس آفیسر راولپنڈی عبدالوحید بابر کے صاحبزادے عظیم بابر نے ہیلتھ سروسز اکیڈمی میں ایم فل سپورٹس سائنسز کے تحقیقی مقالے (تھیسس) کا کامیابی سے دفاع کر لیا۔
سابق ڈویژنل سپورٹس آفیسر راولپنڈی عبدالوحید بابر کے صاحبزادے عظیم بابر نے ہیلتھ سروسز اکیڈمی میں ایم فل سپورٹس سائنسز کے تحقیقی مقالے (تھیسس) کا کامیابی سے دفاع کر لیا۔
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