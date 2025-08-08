صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی کے ساتھ ہماری سیاسی قیادت مخلص ، مل کر کام کر رہے ،میئر

  • کراچی
کراچی کے ساتھ ہماری سیاسی قیادت مخلص ، مل کر کام کر رہے ،میئر

کراچی (اسٹاف رپورٹر)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ شہر کراچی کے ساتھ میری سیاسی قیادت مخلص ہے اور۔۔

 ہم مل کر کام کررہے ہیں، حب ڈیم سے پانی کی سپلائی کے لئے 12.8 ارب روپے کی لاگت سے 22.8کلو میٹر لمبی نئی کینال ہم نے بنا دی ہے جس سے کراچی کو 100ملین گیلن اضافی پانی ملے گا،اس کینال کا فائدہ مرتضیٰ وہاب، مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کو نہیں ہوگا بلکہ اس پانی کا فائدہ کراچی والوں کو ہوگا، ہم نے اعلان کیا تھا 78 ویں یوم آزادی کو اس کا افتتاح کرینگے ، انشاء اللہ 13 اگست کو حب ڈیم کی نئی کینال کا افتتاح کردیا جائے گا، جو کام 45 سالوں میں نہیں ہوا وہ آج بلاول بھٹو کے نمائندے کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مرکزی دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کیا۔انہوں نے کہا کہ کے فور کی آگمنٹیشن کا کام بھی ہم سندھ حکومت کی مدد سے کر رہے ہیں، کوائل جیسے ہی آئے گی عملی طور پر کام ہوتا نظر آئے گا، ہمیں اندازہ ہے ، ہم چاہتے ہیں صنعتوں میں ٹریٹ شدہ پانی استعمال ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کا نصرت فتح علی خان ہسپتال حسیب شہید کالونی کا دورہ

چنیوٹ فیصل آباد روڈ کی کارپٹنگ کا کام شروع کر دیا گیا

چناب نگر: جھولتے تار اور ٹیڑھے کھمبے شہریوں کیلئے خطرہ

ٹوبہ ٹیک سنگھ:فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، مضر صحت اشیا ضبط

غیر قانونی گیس ری فلنگ کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا

لڑکے نے زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ