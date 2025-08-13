صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوٹیلیٹی اسٹورز کے تحفظ کیلئے بھرپور آواز اٹھائیں گے ،حفیظ الدین

  • کراچی
یوٹیلیٹی اسٹورز کے تحفظ کیلئے بھرپور آواز اٹھائیں گے ،حفیظ الدین

سکھر (بیورو رپورٹ) قومی اسمبلی کی صنعت و پیداوار کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین حفیظ الدین نے کہا ہے کہ یوٹیلٹی اسٹورز کے ملازمین اور ادارے کے تحفظ کے لیے بھرپور آواز اٹھائی جائے گی، ورکرز اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔

انہوں نے یہ بات قومی اسمبلی کے احاطے میں آل پاکستان نیشنل ورکرز یونین (سی بی اے )کے رہنما عبدالقیوم برڑو کی سربراہی میں یوٹیلٹی اسٹورز کی بیوہ ملازمین اور برطرف خواتین پر مشتمل وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ وفد نے ادارے کی ممکنہ بندش اور اس کے اثرات سے چیئرمین کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔بیوہ خواتین نے بتایا کہ یوٹیلٹی اسٹورز کی بندش کی صورت میں انہیں پنشن کی ادائیگیوں سے محروم ہونا پڑے گا، جو اس وقت ادارہ اپنے وسائل سے ادا کرتا ہے ۔انہوں نے سوال کیا کہ ادارہ بند ہونے کی صورت میں ہمارے بچوں کا خرچ اور پنشن کون ادا کرے گا۔ بیوہ خواتین نے وزیرِاعظم سے اپیل کی کہ ادارے کی بندش کا فیصلہ فی الفور واپس لیا جائے۔حفیظ الدین نے یقین دہانی کرائی کہ قائمہ کمیٹی کے تمام اراکین نے ہمیشہ ادارے کی بندش کی مخالفت کی ہے اور آئندہ اجلاسوں میں اس مسئلے کو بھرپور انداز میں اٹھایا جائے گا۔ عبدالقیوم برڑو اور وفد میں شامل خواتین نے چیئرمین کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ ان کے مسائل جلد حل ہوں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سنگل فیز میٹروں کی قلت،ہزاروں کنکشن تا خیر کا شکار،شہری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور

سیاسی مداخلت،مویشوں کی شہر سے منتقلی رک گئی

حافظ آباد:خطاطی و مصوری کے فن پاروں کی نمائش

پنجاب کالج کامونکے میں یومِ آزادی منانے کی تیاریاں

ملکر پاکستان کو عظیم مملکت بنائیں گے :جماعت اسلامی

سیالکوٹ :ہنجلی پل سیلابی ریلے سے متاثر ، ٹریفک کیلئے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر