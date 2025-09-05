لاڑکانہ:مراعات میں کٹوتی کیخلاف سرکاری ملازمین کا دھرنا
لاڑکانہ (بیورورپورٹ)لاڑکانہ میں سندھ ایمپلائز الائنس کی جانب سے پنشن اصلاحات، ڈی آر اے الاؤنس کی عدم ادائیگی، گروپ انشورنس اور بینیوولنٹ فنڈ سے محرومی کے خلاف ڈویژن سطح پر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔۔۔۔
مختلف سرکاری محکموں کے مرد و خواتین ملازمین، اساتذہ اور پیرا میڈیکل اسٹاف نے دفاتر کی تالابندی کر کے جناح باغ چوک پر سڑک بلاک کردی۔ مظاہرین بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر ہاتھوں میں بینرز، پلے کارڈز اور جھنڈے اٹھائے نعرے بازی کرتے رہے ۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے سندھ ایمپلائز الائنس کے مرکزی چیئرمین اشرف خاصخیلی، گزیٹیڈ آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر عبدالرشید چانڈیو اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ حکومت سرکاری ملازمین کے جائز حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پنشن اصلاحات کے نام پر کالا قانون نافذ کر کے ملازمین کو مستقبل سے محروم کیا جا رہا ہے جبکہ مہنگائی کے دور میں الاؤنس اور سہولتیں چھینی جا رہی ہیں۔رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت ملازمین کو سہولیات دینے کے بجائے تنخواہوں میں کٹوتی اور پنشن ختم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے ، جبکہ دوسری جانب عوامی نمائندوں کی تنخواہوں میں 400 فیصد اضافہ کیا جا چکا ہے جو کسی صورت قبول نہیں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ پنشن اصلاحات کا نوٹیفکیشن فوری واپس لیا جائے ۔رہنماؤں نے اعلان کیا کہ سندھ ایمپلائز الائنس کی جانب سے 8 ستمبر کو شہید بینظیر آباد، 9 ستمبر کو میرپور خاص میں دھرنے دیے جائیں گے جبکہ 15 ستمبر کو تین لاکھ سرکاری ملازمین کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے ، اور یہ تحریک مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گی۔