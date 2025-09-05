صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین گھنٹے بجلی کی فراہمی،اورنگی سیکٹر 15کے مکین بدترین اذیت کاشکار

  • کراچی
تین گھنٹے بجلی کی فراہمی،اورنگی سیکٹر 15کے مکین بدترین اذیت کاشکار

کراچی (سٹی ڈیسک)بدترین لوڈشیڈنگ نے اورنگی سیکٹر 15کے عوام کی زندگی عذاب بنادی ہے ،دن کے اوقات میں صرف تین گھنٹے بجلی کی فراہمی سے نظام زندگی درہم برہم ہوگیا۔۔۔۔

کے الیکٹرک کے 27اگست سے جاری کردہ نئے شیڈول کے مطابق دن کے اوقات میں صبح 10:00سے رات 09:00بجے تک 11 گھنٹوں میں محض 3 گھنٹے بجلی فراہم کی جاتی ہے جبکہ باقی 8 گھنٹے مکمل بلیک آؤٹ رہتا ہے ۔10:30بجے لائٹ جو جارہی ہے وہ 12:30 بجے رات کو لائٹ آرہی ہیجس سے اسکول کے بچوں کی نیند شدید متاثر ہورہی اور پڑھائی میں بھی حرج ہورہا ہے ،اس صورت حال میں اہل علاقہ کی زندگی اجیرن ہوگئی ہے ،کاروبار بری طرح متاثر ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد ، زیر زمین پانی بڑھانے کیلئے سو کنویں بنانیکا فیصلہ

حکومت کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے کو شاں ، وزیر خوراک

میلادالنبی ؐکے جلوسوں کی سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئے، کمشنر راولپنڈی

عید میلاد النبیؐ پر سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئیگی، ڈی سی مری

ممکنہ بارشوں، نالوں میں طغیانی کے پیش نظر آئیسکو فارمیشنز ہائی الرٹ ، چیف ایگزیکٹو

کمپٹیشن کمیشن کے زیراہتمام لیکچر سیریز کا آغاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ