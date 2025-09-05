صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
نیشنل بینک میں محفل عید میلادالنبیؐ کا انعقاد،سینئر مینجمنٹ کی شرکت

کراچی (سٹی ڈیسک)نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی)نے اپنے ہیڈ آفس کراچی میں عید میلادالنبیؐ کے بابرکت موقع پر ایک روح پرور تقریب کا انعقاد کیا۔ یہ دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔۔۔

 جو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰؐ کے پیغام امن، رحمت اور بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی کی یاد دہانی کراتا ہے ۔تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد معروف نعت خواں محمود اشرفی اور خاور نقشبندی نے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ نعتیں پیش کیں۔ اس موقع پر نیشنل بینک کے صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسر رحمت حسنی نے کہا کہ جب ہم حضور اکرم ؐ کی ولادتِ باسعادت کو تقریباً ڈیڑھ ہزار سال گزرنے پر یاد کرتے ہیں تو 12 ربیع الاول ہمیں آپؐ کی لازوال میراث، امانت، شفقت اور دیانت داری کی یاد دلاتا ہے ۔ این بی پی میں اس بابرکت موقع کو نہایت عقیدت و اتحاد کے ساتھ منایا گیا تاکہ ہم حضور اکرم ؐکے پیغام کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کر سکیں۔تقریب میں این بی پی کے سینئر مینجمنٹ اور بڑی تعداد میں عملے نے شرکت کی۔ نیشنل بینک اسلامی اقدار کی پاسداری اور ادارے میں ایمان، احترام اور اتحاد کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے ۔تقریب کا اختتام پاکستان کی خوشحالی، امتِ مسلمہ کی بھلائی اور نیشنل بینک کی مسلسل ترقی و کامیابی کے لیے خصوصی دعا پر ہوا۔

 

