صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زہریلی چیز کھانے سے خاتون جاں بحق

  • کراچی
زہریلی چیز کھانے سے خاتون جاں بحق

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سرجانی ٹاؤن روزی گوٹھ میں زہریلی چیز کھانے سے خاتون جاں بحق ہوگئی جن کی شناخت 35 سالہ شرجیلہ کے نام سے ہوئی۔پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ خودکشی کا شاخسانہ ہے ، تاہم واقعہ کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جارہی ہیں۔

سرجانی ٹاؤن روزی گوٹھ میں زہریلی چیز کھانے سے خاتون جاں بحق ہوگئی جن کی شناخت 35 سالہ شرجیلہ کے نام سے ہوئی۔پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ خودکشی کا شاخسانہ ہے ، تاہم واقعہ کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جارہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

غیر قانونی ذخیرہ 49 ہزار 600 تھیلے گندم برآمد،گودام سیل

معروف ملک شاپ پر کارروائی 350لٹر دودھ نما سفید محلول تلف

سیالکوٹ:غیرقانونی طو رپر یورپ جانے کی کوشش ،12مسافر آف لوڈ

کامونکے :کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ڈلیوری بوائے جاں بحق

ڈپٹی کمشنر دفتر میں ریکارڈ روم کا انچارج رشو ت لیتے گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن