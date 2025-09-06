12ربیع الاول کو گیس کی بندش نہ کرنے کا اعلان
کراچی (بزنس رپورٹر)سوئی سدرن گیس کمپنی نے کہا ہے کہ 12ربیع الاول کے موقع پر جمعہ کی رات گیس کی بندش نہیں ہوگی۔اپنے اعلامیے میں سوئی سدرن نے کہا ہے کہ۔۔۔
12ربیع الاول کی مناسبت سے رات 11 بجے سے صبح تک ہونے والی گیس کی بندش نہیں کی جائے گی، صارفین کی سہولت کے لئے یہ فیصلہ انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا ہے ۔ترجمان کے مطابق صارفین کو فراہم کی جانے والی گیسبلاتعطل 6 ستمبر کی رات دس بجے تک دستیاب رہے گی، گیس کی لوڈ مینجمنٹ کوجمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب کو موخر کیا جائے گا اور بندش نہیں ہوگی۔