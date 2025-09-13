صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گٹکا ماوا فروخت کرنے والے معطل کانسٹیبل سمیت 6ملزمان گرفتار

  • کراچی
گٹکا ماوا فروخت کرنے والے معطل کانسٹیبل سمیت 6ملزمان گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ)کا اسمگلنگ کی روک تھام کے لئے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔پاکستان رینجرز سندھ نے خفیہ اطلاع پر کراچی کے علاقے ماڑی پور روڈ پردوران اسنیپ چیکنگ مضر صحت گٹکا /ماوا کی خرید وفروخت میں ملوث 6 ملزمان۔۔۔

 حیات اللہ ولد نصیب اللہ، سراج الدین ولد جلال الدین، عبدالجیل ولد عبدالحیی، معطل پولیس کانسیٹبلثمر عباس ولد عبدالغفور، محمد خان ولد محمد حسن اور محمد یوسف ولد عبدالعلی کو گرفتارکرکر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 528کلو گرام چھالیہ، تین کاریں، ایک موٹر سائیکل،متعدد جعلی نمبرزپلیٹس، 6 موبائل فونز اور نقدی بر آمد ہوئی۔ برآمد شدہ چھالیہ کی مالیت لاکھوں روپے ہے ۔پاکستا ن رینجرز سندھ کی جانب سے اسمگلنگ کے مکمل خاتمے تک آپریشن کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔گرفتار ملزمان کو بمعہ چھالیہ اور دیگر برآمدہ شدسامان  پولیس کے حوالے کر دیاگیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سوئی ناردرن میں کروڑوں کی مبینہ خورد برد کا انکشاف

مستحق اقلیتی طلبہ کیلئے ایجوکیشنل سکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب

بیت بازی کے مقابلہ میں طالب علم عبداللہ اول

سیلاب متاثرین میں بیماریوں پر قابو پانے کیلئے اقدامات کا حکم

گرانفروشوں کو کسی صورت رعایت نہیں دینگے : ذیشان لبھا

آئندہ 2 دن میں تمام راستے بحال کر دئیے جائینگے :صفی اللہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن