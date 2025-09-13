صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشوں سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کل سے شروع کر نے کا اعلان

  • کراچی
بارشوں سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کل سے شروع کر نے کا اعلان

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ بارشوں سے متاثرہ سڑکوں پر اتوار سے مرمتی کام شروع کردیا جائے گا، بارشوں کا سلسلہ ختم ہوگیا ہے جن مقامات پر شہریوں کو مشکلات ہیں انہیں جلد دور کردیں گے۔

یہ بات انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہی۔ مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ 19 اگست اور حالیہ بارشوں کے بعد جن سڑکوں کی صورتحال خراب ہوگی وہاں مرمتی کام شروع کردیا جائے گا شہریوں کو جہاں تکلیف ہورہی ان کو دور کیا جائے گا بارشوں کا سلسلہ ختم ہوگیا جہاں سڑکوں کی تعمیر اور پیور لگانے کا کام بھی کیا جائے گا۔میئرکراچی کا کہنا تھا کہ بلدیہ عظمی کراچی کے ماتحت 106 سڑکوں کی بحالی کا کام اتوار سے شروع ہوگا جبکہ مختلف یوسی پر ترقیاتی منصوبے پر بھی اتوار پیر سے کام شروع کردیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ منصوبوں پر کام بارشوں کی وجہ سے رُکا ہوا تھا تاہم اب بارشیں ختم ہوگئی ہیں اس کو بھی اتوار اور پیر سے شروع کردیا جائے گا، سارے کام بجٹ ہوئے ہے سالانہ مرمتی کام کے تحت شہر میں کام شروع کردیا جائے گا استرکاری اور نئی سڑکیں تعمیر کی جا ئے گا جہاں سے شکایت ملے گی شہریوں کو جہاں تکلیف پریشانی ہوگی ان کو ختم کریں گے ۔مزید برآں کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد ملیریا، ڈینگی اور چکن گونیا کے پھیلنے کا خدشہ ہے جس کے پیش نظر بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے شہر بھر میں جراثیم کْش اسپرے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب نے اس سے متعلق کہا ہے کہ کراچی میں تین روزہ جراثیم کش اسپرے مہم کا آغازہفتے (آج) سے ہوگا، کراچی کے تمام اضلاع میں جراثیم کْش اسپرے کیے جائیں گے ۔میئر کراچی کا کہنا ہے کہ کراچی کے 25 ٹاؤنز میں جراثیم کْش اسپرے کیے جائیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سوئی ناردرن میں کروڑوں کی مبینہ خورد برد کا انکشاف

مستحق اقلیتی طلبہ کیلئے ایجوکیشنل سکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب

بیت بازی کے مقابلہ میں طالب علم عبداللہ اول

سیلاب متاثرین میں بیماریوں پر قابو پانے کیلئے اقدامات کا حکم

گرانفروشوں کو کسی صورت رعایت نہیں دینگے : ذیشان لبھا

آئندہ 2 دن میں تمام راستے بحال کر دئیے جائینگے :صفی اللہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن