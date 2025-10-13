صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کے گھر میں ڈکیتی کرنے والا اسی محلے کا پڑوسی نکلا

  • کراچی
شہری کے گھر میں ڈکیتی کرنے والا اسی محلے کا پڑوسی نکلا

کراچی(آئی این پی)شہری کے گھر میں ڈکیتی کی واردات کرنے والا اسی محلے کا پڑوسی نکلا، ابراہیم حیدری پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

ملزمان شاہد اور محمود کو الیاس گوٹھ سے گرفتار کیا گیا۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان مختلف علاقوں میں ہاؤس رابری کی وارداتوں میں ملوث گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ملزم شاہد نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 2 اکتوبر 2025 کو گھر میں ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی اور اپنے ہی دوست کے گھر 12 لاکھ روپے نقد رقم، 4 موبائل فونز اور ایک پستول اور قیمتی سامان چھین کر فرار ہوگئے ۔واردات کے دوران ملزمان نے اہلخانہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے ۔متاثرہ شہری رمضان نے واقعہ کی فوری اطلاع پولیس کو دی جس پر پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا۔واردات میں ملوث مرکزی کردار رمضان کا اپنا دوست شاہد ہی تھا جس نے اپنے گروہ کو واردات کے لیے بلایا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر