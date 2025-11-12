صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کی تقرری کے خلاف درخواست پر نوٹس

  • کراچی
اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کی تقرری کے خلاف درخواست پر نوٹس

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کی تقرری کے خلاف دائر درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 نومبر تک جواب طلب کرلیا۔

 درخواست گزار نواب الدین کے وکیل محمد واوڈا نے مؤقف اختیار کیا کہ فیضان عنایت کھوڑو دراصل پاپولیشن ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ میں اکاؤنٹس آفیسر کے طور پر تعینات ہیں تاہم انہیں ڈیپوٹیشن پر کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ رجسٹرار کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے ۔ وکیل کے مطابق یہ تقرری قواعد و ضوابط کے منافی ہے کیونکہ فیضان عنایت کھوڑو اس عہدے کے لیے مطلوبہ شرائط اور اہلیت پر پورا نہیں اترتے ۔ درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس تقرری سے متعلقہ محکموں کے اندر سروس رولز کی کھلی خلاف ورزی ہوئی ہے لہٰذا عدالت سے استدعا کی گئی کہ اس تقرری کو کالعدم قرار دیا جائے ۔ درخواست میں چیف سیکریٹری سندھ، سیکریٹری سروسز، سیکریٹری کوآپریٹوز اور دیگر حکام کو فریق بنایا گیا ہے ۔ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 نومبر تک تفصیلی جواب داخل کرنے کی ہدایت کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر