ترقیاتی کاموں کے مثبت نتائج جلد محسوس ہونگے ،شرجیل میمن
منصوبے مستقبل کی پائیدار ترقی کے لیے سنگِ میل ثابت ہوں گے ،سینئروزیرتمام ادارے وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں،بیان
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبے شہری سہولت اور مستقبل کی پائیدار ترقی کے لیے سنگِ میل ثابت ہوں گے ۔ کے فور منصوبہ کراچی کے عوام سے کیا گیا وہ وعدہ ہے جس کے تحت شہر کو صاف اور وافر پانی فراہم کیا جا رہا ہے ۔ایک بیان میں سندھ کے سینئر وزیر نے کہا کہ سندھ حکومت کے تمام ادارے وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق مکمل ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ عزیز بھٹی پارک سے اردو یونیورسٹی تک پانی کی پائپ لائن بچھانے کا مقصد شہریوں کو طویل مدتی سہولت فراہم کرنا ہے ۔ وقتی طور پر ٹریفک کی مشکلات ضرور پیش آ رہی ہیں مگر یہ مشکلات ایک مستقل حل کی طرف پیش رفت ہیں، عوام سے اپیل ہے کہ وہ تعاون کریں، کیونکہ یہ منصوبے اُن ہی کے بہتر مستقبل کے لیے مکمل کیے جا رہے ہیں۔
شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ کے فور، ریڈ لائن اور دیگر ترقیاتی منصوبے صرف تعمیراتی سرگرمیاں نہیں بلکہ سندھ حکومت کے وژن کا حصہ ہیں، جس کا مقصد کراچی کو جدید اور سہولیات سے آراستہ شہر میں تبدیل کرنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر تمام منصوبوں کی رفتار تیز کر دی گئی ہے اور جہاں بھی عوامی مشکلات سامنے آ رہی ہیں، وہاں فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں، بہت جلد کراچی کے شہری ان منصوبوں کے مثبت نتائج خود محسوس کریں گے ۔