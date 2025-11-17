پورٹ قاسم اتھارٹی کا فلاحی خدمات کے فروغ کے لیے بڑا اقدام
کراچی(سٹی ڈیسک)پورٹ قاسم اتھارٹی نے اپنی کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی پالیسی کے تحت سماجی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی معاونت کے لیے ساحل ویلفیئر آرگنائزیشن کو ایک کروڑ روپے کا چیک دیا ہے ۔
یہ رقم تنظیم کے جاری فلاحی کاموں اور کمیونٹی سپورٹ پروگرامز پر خرچ کی جائے گی۔چیک لیفٹیننٹ کمانڈر ولید نے وصول کیا، اسسٹنٹ منیجر اسد بھی موجود تھے ۔ ڈی جی ایڈمنسٹریشن پورٹ قاسم اتھارٹی محمد یحییٰ نے چیک پیش کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی کی فلاح و بہبود کی خاطر سماجی خدمت کے لیے پر عزم ہیں۔تقریب میں ٹیپو سلطان شیخ اور مرزا اظہر اقبال بھی شریک تھے۔