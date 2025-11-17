صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پورٹ قاسم اتھارٹی کا فلاحی خدمات کے فروغ کے لیے بڑا اقدام

  • کراچی
پورٹ قاسم اتھارٹی کا فلاحی خدمات کے فروغ کے لیے بڑا اقدام

کراچی(سٹی ڈیسک)پورٹ قاسم اتھارٹی نے اپنی کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی پالیسی کے تحت سماجی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی معاونت کے لیے ساحل ویلفیئر آرگنائزیشن کو ایک کروڑ روپے کا چیک دیا ہے ۔

 یہ رقم تنظیم کے جاری فلاحی کاموں اور کمیونٹی سپورٹ پروگرامز پر خرچ کی جائے گی۔چیک لیفٹیننٹ کمانڈر ولید نے وصول کیا، اسسٹنٹ منیجر اسد بھی موجود تھے ۔ ڈی جی ایڈمنسٹریشن پورٹ قاسم اتھارٹی محمد یحییٰ نے چیک پیش کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی کی فلاح و بہبود کی خاطر سماجی خدمت کے لیے پر عزم ہیں۔تقریب میں ٹیپو سلطان شیخ اور مرزا اظہر اقبال بھی شریک تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مؤثر پالیسیاں، معیشت بہتری کی طرف گامزن، گورنر کنڈی

جہلم میں گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت کسانوں میں ٹریکٹرز تقسیم

چیئرمین سی ڈی اے کا شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ

نوجوانوں کو پالیسی سازی میں شراکت دار بنایا جائے،رانا مشہود

روٹی قیمت پر عملدرآمد ،آٹا سمگلنگ روکیں گے ، سلمیٰ بٹ

علم صرف روزگار نہیں، انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بھی ہے، حسن محی الدین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر