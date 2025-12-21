صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالت نے نثار پنہور اور انور ترین سے متعلق درخواستیں نمٹادیں

  • کراچی
عدالت نے نثار پنہور اور انور ترین سے متعلق درخواستیں نمٹادیں

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے سچل کے علاقے سے لاپتہ ہونے والے ایم کیو ایم لندن کے رہنما اور سابق ایم این اے نثار پنہور اور انور ترین کی بازیابی سے متعلق دائر درخواستیں پولیس رپورٹ کے بعد نمٹا دیں۔۔۔

 سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے سچل کے علاقے سے لاپتہ ہونے والے ایم کیو ایم لندن کے رہنما اور سابق ایم این اے نثار پنہور اور انور ترین کی بازیابی سے متعلق دائر درخواستیں پولیس رپورٹ کے بعد نمٹا دیں۔ سماعت کے دوران پولیس نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے عدالت کو آگاہ کیا کہ دونوں شہری گھر واپس آچکے ہیں اور اب کسی قسم کی گمشدگی کا معاملہ درپیش نہیں رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ثقافتی تبادلوں سے پاک تاجک تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،علیم خان

آئی ٹی سٹی میں سرمایہ کاری ،ٹیکس چھوٹ دینگے ،انوشہ رحمان

شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے ،ڈی آئی جی

غیر قانونی عناصر کیخلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری رکھی جائیں ،ڈی جی آر ڈی اے

متاثرین اسلام آباد نے ایچ 16میں سی ڈی اے کا آپریشن رکوا دیا

شجر کاری سے اربن سموگ سے نمٹا جاسکتا ہے ، ترجمان وزارت موسمیاتی تبدیلی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل