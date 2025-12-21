صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ایکسائزکی کارروائی 12 کروڑ کی چرس برآمد

  • کراچی
محکمہ ایکسائزکی کارروائی 12 کروڑ کی چرس برآمد

کراچی(آئی این پی)محکمہ ایکسائزسندھ ضلع شرقی کی ٹیم نے خفیہ اطلاع پر کامیاب کاروائی کرتے ہوئے عالمی مارکیٹ میں 12 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 142.5 کلو گرام اعلی کوالٹی کی چرس برآمد کرلی۔

 ترجمان محکمہ ایکسائز سندھ کے مطابق برآمد منشیات نادرن بائی پاس کے قریب ایک احاطے میں نہایت مہارت سے چھپائی گئی تھی۔ برآمد کردہ منشیات کے حوالے سے مقدمہ درج کرلیا گیا ۔صوبائی وزیر ایکسائز مکیش کمار چاؤلہ نے کامیاب کارروائی پر نارکوٹکس کنٹرول ونگ کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

منڈی بہا ئوالدین :انڈسٹریل اسٹیٹ میں پلاٹوں بارے کمیٹی قائم

واجبات کی بروقت وصولی مالی استحکام کیلئے نا گزیر:کمشنر

گجرات:فتح پور میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح

ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سمیرا اقبال کا دستکاری سکول کا دورہ

تتلے عالی3:ماہ سے ٹرانسفا رمر مر مت نہ ہوسکا ، صارفین کا احتجاج

سیالکوٹ :سبزی ، پھل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل