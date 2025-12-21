نمبر پلیٹ چھپانے والوں کیخلاف گرینڈ آپریشن ،2گاڑیاں ضبط،23چالان
کراچی(آئی این پی) ای چالان سے بچنے کیلئے نمبر پلیٹ چھپانے اور ٹیمپرنگ کا معاملے میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ، آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کے احکامات پر گرینڈ آپریشن کا آغاز کردیا گیا۔
ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ کا کہنا ہے کہ آج سے باقاعدہ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے ، مختلف علاقوں میں 3،3 گھنٹے آپریشن جاری رہے گا۔انہوں نے بتایا کہ 2 گاڑیاں ضبط، 23 گاڑیوں کے چالان کیے جاچکے ہیں، نمبر پلیٹ چھپانے فینسی نمبر اور ٹیمپرنگ کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔