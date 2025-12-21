صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نمبر پلیٹ چھپانے والوں کیخلاف گرینڈ آپریشن ،2گاڑیاں ضبط،23چالان

  • کراچی
کراچی(آئی این پی) ای چالان سے بچنے کیلئے نمبر پلیٹ چھپانے اور ٹیمپرنگ کا معاملے میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ، آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کے احکامات پر گرینڈ آپریشن کا آغاز کردیا گیا۔

ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ کا کہنا ہے کہ آج سے باقاعدہ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے ، مختلف علاقوں میں 3،3 گھنٹے آپریشن جاری رہے گا۔انہوں نے بتایا کہ 2 گاڑیاں ضبط، 23 گاڑیوں کے چالان کیے جاچکے ہیں، نمبر پلیٹ چھپانے فینسی نمبر اور ٹیمپرنگ کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔

 

