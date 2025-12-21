صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ اردو کی اسسٹنٹ پروفیسر کی برطرفی کیس میں ماتحت عدالت کافیصلہ کالعدم

  • کراچی
جامعہ اردو کی اسسٹنٹ پروفیسر کی برطرفی کیس میں ماتحت عدالت کافیصلہ کالعدم

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی اردو یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر حمیرہ اکبر کی برطرفی کے خلاف دائر درخواست پر ماتحت عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے درخواست کو دوبارہ بحال کرنے کا حکم دے دیا۔

درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حمیرہ اکبر نے بیرونِ ملک پی ایچ ڈی کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ سے چھٹیوں کی درخواست دی تھی تاہم اس درخواست پر بروقت فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وکیل کے مطابق درخواست گزار پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد جب وطن واپس آئیں تو انہیں معلوم ہوا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے غیر حاضری کو بنیاد بنا کر انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا ہے ۔یونیورسٹی انتظامیہ کے اس فیصلے کے خلاف درخواست گزار نے سول عدالت سے رجوع کیا تھا تاہم ماتحت عدالت نے یہ کہتے ہوئے دعویٰ واپس کر دیا کہ درخواست گزار کے پاس متبادل فورم دستیاب ہے جو کہ قانون کے مطابق درست نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ درخواست گزار مقررہ مدت میں پی ایچ ڈی مکمل کرنے میں ناکام رہیں، غیر حاضری پر انضباطی کارروائی کے بعد ملازمت سے برطرف کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

یوای ٹی :عالمی رومی واقبال کانفرنس 2025اختتام پذیر

سرکاری ہسپتالوں کی ضروریات پوری کی جا رہیں:وزیر خزانہ

وزیر ہاؤسنگ کاداتادربار و بھاٹی چوک توسیعی منصوبے کادورہ

ہائیکورٹ :موسم سرما کی تعطیلات کا روسٹر جاری

ڈکی بھائی کی سپرداری کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی

عام آدمی کو ریلیف انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، ڈی سی قصور

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل