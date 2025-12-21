صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی کتب میلہ جاری ،تیسرے روز بھی لاکھوں افراد کی شرکت

  • کراچی
عالمی کتب میلہ جاری ،تیسرے روز بھی لاکھوں افراد کی شرکت

کراچی (این این آئی)پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلرز ایسو سی ایشن کے تحت کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہ کراچی ورلڈ بک فیئر کے تیسرے روز کتابوں سے محبت کرنے ولوں کی بڑی تعداد بک فیئرمیں پہنچ گئی۔

ایک محتاط اندازہ کے مطابق کراچی ورلڈ بک فیئر میں گزشتہ روز 2سوسے زائد اسکولز و کالجزکے طلباسمیت 3لاکھ سے زائد شہریوں نے دورہ کیا۔ بک فیئر کے اسٹال پر بچوں کی کہانیاں ، ناول اور تاریخی کتب پر شہریوں کا زیادہ رش نظر آیا جبکہ سائنس فکشن ، معلومات عامہ اوردیگر کتب بھی خریدی گئیں۔ ورلڈ بک فیئر میں گذشتہ وفاقی وزیرتعلیم و تربیت خالد مقبول صدیقی کے علاوہ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی، ایم این اے احمد سلیم صدیقی، جماعت اسلامی کراچی کے امیر منعم ظفر، منیجنگ ڈائریکٹر نیشنل بک فاؤنڈیشن ڈاکٹر کامران جہانگیر ، ریجنل ڈائریکٹر فیاض، ادیبہ فاطمہ حسن سمیت ادبی، سماجی، تعلیمی اور مذہبی شخصیات نے دورہ کیا۔ورلڈ بک فیئر 22دسمبر بروز پیر تک جاری رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر نے ڈویژنل پبلک سکول میں ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح کیا

ڈپٹی کمشنر دفترکے مسیحی ملازمین کو کرسمس تحائف تقسیم

ڈی پی او چنیوٹ کا میڈیکل کیمپ کا افتتاح، کھلی کچہری لگائی

ای بیز پروگرام سے متعلق اجلاس

فوڈ اتھارٹی کی 128 انسپکشنز ایک لا کھ 20 ہزار کے جرمانے

جواں سالہ لڑکی اور شادی شدہ خاتون سے اغوا کے بعد زیادتی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل