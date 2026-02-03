صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید ملت روڈ پر پولیس مقابلہ،دو ڈاکو ہلاک، اسلحہ برآمد

  • کراچی
شہید ملت روڈ پر پولیس مقابلہ،دو ڈاکو ہلاک، اسلحہ برآمد

مارے گئے ڈاکو31مقدمات میں مطلوب، موٹر سائیکلیں اور نقدی بھی ملیدوساتھی فرار ،تلاش جاری،عزیز آباد میں ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر )فیروز آباد پولیس نے شہید ملت روڈ کے قریب مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکوؤں کو ہلاک کر کے اسلحہ برآمد کرلیا جبکہ عزیز آباد پولیس نے ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا ۔ تفصیلات کے مطابق فیروز آباد کے علاقے شہید ملت روڈ کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو شدید زخمی ہوگئے ۔ ترجمان ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کے مطابق پولیس مقابلے میں شدید زخمی ڈاکوؤں کو طبی امداد کیلئے اسپتال منتقل کیا جہاں وہ دوران علاج ہلاک ہوگئے جبکہ ڈاکوؤں کے قبضے سے 2 پستول ، گولیاں ، موبائل فونز ، نقدی اور موٹرسائیکل برآمد ہوئی ۔ ایس ایچ او فیروز آباد انسپکٹر عدیل افضال نے بتایا کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ڈاکوؤں نے کسی شہری کو لوٹنے کی غرض سے روکا تھا کہ اس دوران پولیس پارٹی موقع پر پہنچ گئی۔

اس موقع پرڈاکوؤں نے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی ،جوابی فائرنگ میں 2 ڈاکو ہلاک ہوگئے جبکہ دیگر 2 موقع سے فرار ہوگئے ۔مارے جانے والے ڈاکوؤں کی شناخت ریاض ملتانی اور وقاص کے نام سے کی گئی۔ریاض ملتانی کے خلاف فریئر ، ڈیفنس ودیگر تھانوں میں ڈکیٹی اور غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کے 22 مقدمات درج ہیں جب کہ وقاص کے خلاف فریئر ، صدر ، ابراہیم حیدری ، ایس آئی یو ، فیروز آباد اور بہادر آباد تھانے میں ڈکیتی اور غیرقانونی اسلحہ برآمدگی کے 9 مقدمات درج ہیں۔

 

