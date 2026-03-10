کوچ کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار طالب علم جاں بحق
کراچی(اسٹاف رپورٹر)یونیورسٹی روڈ جامعہ کراچی کے اسٹاف گیٹ کے قریب تیز رفتار مسافر کوچ کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوارسرسید یونیورسٹی کا طالب علم جاں بحق ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق مبینہ ٹاؤن تھانے کے علاقے یونیورسٹی روڈ جامعہ کراچی کے اسٹاف گیٹ کے قریب تیزرفتارمسافر کوچ رجسٹریشن نمبرجے ای 2769 نے موٹر سائیکل کو ٹکرماردی جس کے نتیجے میں موٹرسائیکل پرسوارنوجوان جاں بحق ہوگیا.نوجوان کی لاش قانونی کارروائی کے لیے قریبی اسپتال منتقل کی گئی ہے ۔ متوفی نوجوان کی شناخت 18 سالہ فرازعلی ولد علی داد کے نام سے کی گئی۔متوفی نوجوان ڈاؤ اسپتال کے سامنے واقع گلشن نوراپارٹمنٹ کا رہائشی اورسرسید یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ ایس ایچ او مبینہ ٹاؤن انعام جونیجونے بتایا کہ حادثے کے بعد مسافرکوچ کا ڈڑائیور موقع پر سے فرارہونے میں کامیاب ہوگیا جبکہ پولیس نے مسافرکوچ کو تحویل میں لیکر تھانے منتقل کردی ہے اور ڈرائیور کی تلاش شروع کردی گئی ہے ۔