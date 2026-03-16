جعلی تعلیمی اسناد پرقبرص جانے والا مسافر آف لوڈ

  • کراچی
کراچی(آئی این پی ) ایف آئی اے نے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر جعلی تعلیمی اسناد پر قبرص جانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے مسافر کو آف لوڈ کر دیا۔

 ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ مسافر حسنین رضا نارتھ سائپرس کے لیے اسٹڈی ویزا استثنیٰ لیٹر پر سفر کر رہا تھا،مسافر نے پریسٹن یونیورسٹی اسلام آباد کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ پیش کیے ۔ جانچ کے دوران مذکورہ اسناد مشکوک پائی گئیں۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق مسافر نے جعلی اسناد ایجنٹ شعیب طارق نے 6 لاکھ 70 ہزار روپے کے عوض تیار کروائیں،مسافر کو ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے کر دیا گیا۔ 

 

مزید پڑہیئے

ملتان

زینب گریجویٹ کالج برائے خواتین کا خصوصی اعزاز

ترقیاتی سکیموں کیلئے 44 کروڑ روپے کے فنڈز منظور

کینٹ ڈویژن میں جرائم کنٹرول کیلئے میٹنگ کا انعقاد

عوام کو معیاری اورمناسب قیمتوں پراشیاء فراہم کرنیکی ہدایت

ڈی جی زراعت کی اگیتی کپاس کاٹارگٹ حاصل کرنیکی ہدایت

فاریسٹ پارک اپ گریڈ، فلڈ بندوں کے انتظامات تیز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی