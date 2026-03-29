صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پروٹوکول میں فینسی نمبر کے ساتھ چلنے والی پرتعیش گاڑی کاچالان

  • کراچی
پروٹوکول میں فینسی نمبر کے ساتھ چلنے والی پرتعیش گاڑی کاچالان

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)فیروزآباد پولیس نے پروٹوکول میں فینسی نمبر کے ساتھ چلنے والی گاڑی کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے چالان کر دیا۔تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز طارق روڈ پر ایک پرتعیش گاڑی دیکھی گئی تھی۔۔۔

 جس کی نمبر پلیٹ پر غیر قانونی طور پر ‘ایس زیڈ اے 1’ درج تھا۔حیرت انگیز طور پر یہ گاڑی سندھ پولیس کی موبائل کے پروٹوکول میں سفر کر رہی تھی اور پولیس اہلکار سڑک پر سرکاری محافظوں کے بجائے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کی طرح کھڑے نظر آئے ۔اس واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس حکام کو فوری ایکشن لینا پڑا۔پولیس نے گاڑی کو روک کر موقع پر ہی فینسی نمبر پلیٹ اتار لی اور ضابطے کے مطابق چالان کر دیا۔اعلیٰ پولیس حکام نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے اس بات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ ایک نجی لگژری گاڑی کو پولیس موبائل کا پروٹوکول کس بنیاد پر دیا جا رہا تھا۔پولیس کا کہنا ہے کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں اور پروٹوکول دینے والے اہلکاروں کے خلاف بھی ضابطے کی کارروائی کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بھاٹی چوک تین رویہ انڈر پاس منصوبے کا باقاعدہ آغاز

میٹرو بس سروس کے اوقات کار میں عارضی تبدیلی

جنرل ہسپتال میں بچے کے پیٹ سے لوہے کی واشر نکال دی گئی

محکمہ ہاؤسنگ :اداروں کے بورڈ ممبران کی فیس میں سو فیصد کٹوتی

اقلیتیں حکومت کے سر کا تاج ہیں:رمیش سنگھ اروڑہ

13 سے 19 اپریل تک انسداد پولیومہم شروع کرنیکا فیصلہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنگ بندی‘ہر محاذ پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
غرور کا ایک دور ختم ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تیسرے بادشاہ ہم ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان: عالمی سفارت کاری کا محور
رشید صافی
عمران یعقوب خان
جارحیت جیتے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
امریکہ کاڈالر آبنائے ہرمز میں غرق ؟
محمد عبداللہ حمید گل