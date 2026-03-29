پانی کی لائنوں میں سیوریج کی ملاوٹ، ہیضے اور اسہال کے کیسز بڑھ گئے ، ماہرین کا انکشاف

  • کراچی
مریض پیٹ میں درد و مروڑ، متلی اور جسم میں پانی و نمکیات کی کمی کی علامات کے ساتھ اسپتالوں میں آرہے ہیں،شہری ابلا ہوا پانی پئیں اور غیر معیاری غذا سے پرہیز کریں،طبی ماہرین کا مشورہ

کراچی(نیوز ایجنسیاں) طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی کے بعض علاقوں میں پانی کی لائنوں میں سیوریج کے پانی کی ملاوٹ کے بعد ہیضے اور اسہال کے کیسز میں اضافہ ہوگیا ہے ۔اس بات کا انکشاف ماہرین طب نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے 2 بڑے سرکاری اسپتالوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حالیہ دنوں میں ہیضہ اور اسہال کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے ۔چند روز قبل جناح اسپتال میں یومیہ ہیضے اور اسہال کے 40 سے 45 جب کہ سول اسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر 4 سے 5 مریض پیٹ میں درد و مروڑ،تھکاوٹ، متلی اور جسم میں پانی و نمکیات کی کمی کی علامات کے ساتھ آرہے تھے ، مگر اب یومیہ 70 سے 80 جب کہ سول اسپتال ایمرجنسی میں روزانہ کی بنیاد پر 20 سے 22 کیسز رپورٹ ہورہے ہیں۔

سول اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ چند روز قبل ایمرجنسی میں روزانہ ہی ہیضے اور اسہال کے 3 سے 4 مریض آرہے تھے ،اب تعداد 20 سے 22 ہوگئی ہے ۔جناح اسپتال کے ڈاکٹر نے بتایا کہ چند روز قبل جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں ہیضے اور اسہال کے 40 سے 45 کیسز رپورٹ ہورہے تھے ،مگر اب اسپتال میں ڈائریا اور کولیرا کے یومیہ 70 سے 80 کیسز رپورٹ ہورہے ہیں۔ ہیضے اور اسہال سے بچے ،بزرگ اور کم قوت مدافعت والے افراد زیادہ متاثر ہورہے ہیں۔طبی ماہرین نے ہدایت کی ہے کہ شہری ابلا ہوا پانی پئیں اور غیر معیاری غذا سے پرہیز کریں۔انہوں نے کہا کہ بازاری مشروبات سے اجتناب کریں۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

الیکٹریکل انسٹالیشن سکل کے صوبائی مقابلہ جات کا افتتاح

گوردوارہ باؤلی صاحب وفتح بھنڈر کی بحالی جلد شروع:رمیش سنگھ

دو پراپرٹی ڈیلرز بھائیوں کوقتل کرانے کیلئے شوٹر ز کو بیعانہ دینے پرمقدمہ

محنت کش کے دو بکرے چوری

45سالہ شخص سڑک عبور کرتے گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق

دوشیزہ او رشادی شدہ خاتون اغوا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنگ بندی‘ہر محاذ پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
غرور کا ایک دور ختم ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تیسرے بادشاہ ہم ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان: عالمی سفارت کاری کا محور
رشید صافی
عمران یعقوب خان
جارحیت جیتے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
امریکہ کاڈالر آبنائے ہرمز میں غرق ؟
محمد عبداللہ حمید گل