صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیم اور صحت کی صحافتی تنظیموںکے عہدیداروں کاانتخاب مکمل

  • کراچی
تعلیم اور صحت کی صحافتی تنظیموںکے عہدیداروں کاانتخاب مکمل

کراچی(پ ر)ایجوکیشن جرنلسٹس ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں سید محمد عسکری صدر اور رانا جاوید سیکریٹری منتخب ہوگئے ۔نتائج کے۔۔

 مطابق انور خان نائب صدر، نیاز علی جوائنٹ سیکریٹری، سید وسیم انفارمیشن سیکریٹری،احسن چانڈیو فنانس سیکریٹری منتخب ہوئے جبکہ صفدر رضوی، حامد الرحمن، سید محمود اللہ، عائشہ انصاری،مزمل فیروزی گورننگ باڈی کے اراکین منتخب ہوئے ہیں۔دوسری جانب ہیلتھ رپورٹرز ایسوسی ایشن کی پہلی کابینہ کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ تمام عہدیداران متفقہ طور پر بلا مقابلہ منتخب ہوئے ۔اختر شاہین رند صدر، عمران پیرزادہ جنرل سیکریٹری ، صفدر بٹ سینئر نائب صدر، امداد سومرو نائب صدر،احسن چانڈیو ڈپٹی سیکریٹری ، شاہین صدیقی جوائنٹ سیکریٹری ،ابراہیم رند فنانس سیکریٹری، کنول جتوئی انفارمیشن سیکریٹری جبکہ نائلہ نظام کو ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری مقرر کیا گیا۔ایگزیکٹو کمیٹی میں عابد خان، وسیم ہاشمی، راجہ ارشاد علی اسدی، ماریہ اسماعیل میمن، شاہد میرانی، رضوان جلالی اور پون کمار شامل ہیں۔سینئر وزیر شرجیل انعام میمن ،وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہواور وزیرتعلیم سید سردار شاہ نے تمام عہدیداروں کو مبارکباد دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کے عمل کو سخت کرنیکا فیصلہ

بجلی کی فراہمی کیلئے 14 ترقیاتی سکیموں کی منظوری

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) میانوالی کا گندم خریداری مرکز کا دورہ

معرکۂ حق آپریشن بنیان المرصوص کا ایک سال مکمل ہونے ریلی

موٹرسائیکل پر بغیر ہیلمٹ سفرکرنیوالوں کیخلاف کاروائیاں تیز

اہم مساجد اور امام بارگاہوں پر بھاری نفری تعینات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بلاول بھٹو وزیراعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غلط فہمی دور ہو گئی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
راتیِں پورا پنڈ نئیں سُتا
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سی ایس ایس کا امرت دھارا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ہم ان کی قید سے چھوٹیں تو کس طرح چھوٹیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
بنیانٌ مرصوص اور امن کا گلدستہ
امیر حمزہ