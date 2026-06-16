صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی ساؤتھ کے دفتر میں محرم سکیورٹی سے متعلق اجلاس

  • کراچی
ایس ایس پی ساؤتھ کے دفتر میں محرم سکیورٹی سے متعلق اجلاس

مہزور علی کی پولیس کوامام بارگاہوں، مجالس کی سکیورٹی سخت کرنے کی ہدایتامام بارگاہوں کے منتظمین کی تجاویز پر مکمل تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ مہزور علی کی زیرِ صدارت محرم الحرام کے سکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں امام بارگاہوں کے منتظمین و ذمہ داران، ضلع کے تمام ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ مہزور علی نے محرم کے دوران امام بارگاہوں، مجالس اور جلوسوں کی فول پروف سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کیں، امام بارگاہوں کے منتظمین نے سکیورٹی کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کیں جنہیں غور سے سنا گیا۔

ایس ایس پی مہزور علی نے منتظمین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس محرم کے دوران امن و امان کے قیام اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات بروئے کار لائے گی، انہوں نے تمام ایس ایچ اوز کو ہدایت دی کہ وہ اپنے اپنے تھانہ جات کی حدود میں موجود امام بارگاہوں کے سکیورٹی انتظامات کا خود جائزہ لیں اور سکیورٹی اقدامات کی مؤثر نگرانی کو یقینی بنائیں، انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی امام بارگاہوں کے دورے کریں گے اجلاس میں شریک تمام منتظمین نے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ مہزور علی کا بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا اور محرم الحرام کے دوران انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ، اجلاس کے اختتام پر ملک کی سلامتی، امن و استحکام، باہمی ہم آہنگی اور تمام اجتماعات کے پرامن انعقاد کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این ٹی سی اور پی ایس ڈبلیو کے مابین معاہدہ

ڈینگی کو روکنے کیلئے ایس او پیز پر عملدرآمد کی ہدایت

ایک کروڑ سے زائد مستحق خاندانوں کو بھکاری کہنا افسوس ناک ،روبینہ خالد

ایس ایس پی ملک اعجاز ریٹائر ڈی آئی جی کی جانب سے شیلڈ پیش

ڈی آئی جی کا ریڈزون میں ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،چیکنگ سخت کرنیکی ہدایت

فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی ،سی ٹی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ