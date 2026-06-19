صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور:بجلی تاروں میں الجھا ٹرک نکالتے پول گرگیا، لڑکی جاں بحق

  • کراچی
محراب پور:بجلی تاروں میں الجھا ٹرک نکالتے پول گرگیا، لڑکی جاں بحق

محراب پور(نمائندہ دنیا)بجلی تاروں میں الجھے ٹرک کو نکالتے ہوئے پول گھر پر گر گیا، جس سے ایک لڑکی جاں بحق اور ۔۔۔

دوسری شدید زخمی ہوگئی، واقعہ اکری تھانے کی حدود حسین پاتو کے گاؤں جاں محمد شینو میں پیش آیا، جہاں پر بھوسے سے بری طرح سے اوور لوڈ ٹرک بجلی کے تاروں میں الجھ گیا، ڈرائیور کی جانب سے ٹرک نکالنے کی کوشش کے دوران بجلی کا پول معلم انور شینو کے گھر پر گیا، پول کی زد میں آکر 9 سالہ انعم شینو جاں بحق اور مہک شینو زخمی ہوگئی، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس کے مطابق ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا، گاڑی کو تحویل میں لیکر پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آلودگی پھیلانے کیخلاف کریک ڈائون 5 بھٹے مسمار

معاون خصوصی، کمشنر اور آر پی او کا جلوس کے روٹس کا دورہ

عزاداروں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائیگی :ڈپٹی کمشنر بھکر

محرم انتظامات کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا کنٹرول روم کا دورہ

تھانہ قائد آباد کا خطرناک اشتہاری مجرم پولیس خدمت مرکز سے گرفتار

سلانوالی روڈ پر ٹریفک حادثہ، ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ