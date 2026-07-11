صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹرک سائنس کے نتائج،کامیابی کا تناسب 80.87 فیصد

  • کراچی
میٹرک سائنس کے نتائج،کامیابی کا تناسب 80.87 فیصد

گزشتہ برس کے مقابلے میں پانچ ہزار سے زائد امیدوار اے ون گریڈ میں کامیاب ثانوی تعلیمی بورڈ کا سرور ڈاؤن، طلبہ کا ریکارڈ مشکوک،والدین پریشانی کاشکار

کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) میٹرک بورڈ کراچی نے دسویں جماعت سائنس کے سالانہ امتحانات برائے 2026 کے نتائج کا اعلان کردیا۔ دہم جماعت سائنس گروپ کا مجموعی کامیابی کا تناسب 80.87 فیصد رہا۔ امتحانات میں 1 لاکھ 75 ہزار 200 امیدوار شریک ہوئے ۔ 1 لاکھ 41 ہزار 868 امیدوار کامیاب جبکہ 29 ہزار 655 ناکام قرار پائے ۔رواں سال اے ون گریڈ امیدواروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں پانچ ہزار سے زائد امیدوار اے ون گریڈ میں کامیاب ہوئے۔ رواں سال ایک لاکھ 75 ہزار 200 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے جبکہ اے ون گریڈ طلبہ کی تعداد 35 ہزار 529 رہی۔

دوسری جانب امتحانات کے نتائج کے اعلان کے بعد آئی ٹی سسٹم کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ۔ نتائج جاری ہوتے ہی بورڈ کا سرور بار بار ڈاؤن ہوتا رہا جس کے باعث ہزاروں طلبہ اور والدین کو اپنے نتائج معلوم کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔نتائج کے اجرا کے بعد متعدد طلبہ کے ریکارڈ میں مبینہ بے ضابطگیاں بھی سامنے آئیں۔ اس صورتحال نے طلبہ اور والدین کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا اور بورڈ انتظامیہ سے درست نتائج جاری کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ۔چیئرمین میٹرک بورڈ نے کہا کہ اگر تحقیقات میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی غفلت ثابت ہوئی تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر و ڈپٹی کمشنر کا علی پورچٹھہ میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ

آزاد کشمیر الیکشن بقائے پاکستان کا مظہر ہوگا :سعد رفیق

حافظ آباد:ممکنہ سیلاب سے بچائو کیلئے تیاریوں کی ہدایت

راہوالی ویلفیئر سوسائٹی کا اجلاس‘ ترقیاتی منصوبوں پر غور

کاروبار کو وسعت دینے کیلئے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نا گزیر :مستنصر گوندل

پاکستانی انویسٹر اور پاکستان ایگزیکٹو فورم میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن