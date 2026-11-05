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میرپورخاص:محکمہ تعلیم میں مزید 3اساتذہ کی جعلی بھرتیوں کا انکشاف

  • کراچی
میرپورخاص:محکمہ تعلیم میں مزید 3اساتذہ کی جعلی بھرتیوں کا انکشاف

میرپورخاص (بیورورپورٹ ) میرپورخاص کے محکمہ تعلیم میں مزید 3 اساتذہ کی جعلی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے ،

جس کے بعد جعلی بھرتی ہونے والے اساتذہ کی تعداد 9 ہوگئی ہے ۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن میرپورخاص محمد اقبال کنبھر کی رپورٹ پر سیکریٹری تعلیم سندھ نے نوٹس لیتے ہوئے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن حیدرآباد کو انکوائری کا حکم دے دیا ہے ۔ رپورٹ کے مطابق محمد عمران، بھاگ چند اور محمد عثمان کی بھرتیاں جعلی قرار دی گئی ہیں ۔ اس معاملے میں غیر قانونی بھرتیوں کے ساتھ ساتھ ٹریژری آفس سے تنخواہوں کے اجرا کا بھی انکشاف ہوا ہے ، جس پر محکمہ تعلیم سندھ کے بھرتی نظام اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔

 

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