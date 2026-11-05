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ٹریلر کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق

  • کراچی
ٹریلر کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق

جام صادق پل پر ٹریلر کی ٹکر سے زخمی خاتون دوران علاج دم توڑ گئی مختلف علاقوں میں کام کے دوران زیرتعمیرعمارتوں سے گر کردومزدور چل بسے

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)نیٹی جیٹی پل کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہوگیا، 26 اکتوبر کو کورنگی صنعتی ایریا تھانے کے علاقے کورنگی جام صادق پل پر ٹریلر کی ٹکر سے شدید زخمی خاتون آج دم توڑ گئی۔نجی ٹی وی کے مطابق ڈاکس تھانے کے علاقے نیٹی جیٹی پل کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہوگیا جس کی لاش ایدھی ایمبولنس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئی جہاں متوفی نوجوان کی شناخت21 سالہ عبدالتواب ولد عبدالخالق کے نام سے کی گئی۔متوفی نوجوان ہنگورہ آباد لیاری کا رہائشی تھا، حادثے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹریلرکو قبضے میں لے لیا جس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہوچکا تھا، پولیس نے ڈرائیور کی تلاش شروع کردی۔دریں اثنا 26 اکتوبر کو کورنگی صنعتی ایریا تھانے کے علاقے کورنگی جام صادق پل پر ٹریلر کی ٹکر سے شدید زخمی خاتون دوران علاج دم توڑ گئی خاتون کی شناخت رافیعہ زوجہ وقار کے نام سے ہوئی، خاتون کا شوہر وقار ولد مسکین موقع پرجاں بحق ہوگیا تھا جبکہ خاتون شدید زخمی تھیں اور ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہوگئی تھیں، حادثے کے بعد مشتعل شہریوں نے ٹریلر کو نذر آتش کردیا تھا۔ علاوہ ازیں ماڑی پور گریکس سخی کانٹے کے قریب زیر تعمیر بلڈنگ میں کام کے دوران گر کر مزدورمزدور غلام علی ولد محمد وریان جاں بحق ہو گیا۔صفورا چورنگی کے قریب کام کے دوران رہائشی عمارت کی چوتھی منزل سے گر کر مزدور مزدور 45 سالہ شیر محمد چل بسا۔

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