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کم کارکردگی والی یوسیز میں خصوصی ویکسی نیشن مہم

  • کراچی
کم کارکردگی والی یوسیز میں خصوصی ویکسی نیشن مہم

کورس مکمل نہ کرنے والے بچوں کو تلاش کرکے ٹیکے فراہم کیے جا رہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کورنگی کا دورہ،جاری ویکسی نیشن سرگرمیوں کا جائزہ

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ کے توسیعی پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات (ای پی آئی) کی جانب سے شہر کی 121 کم کارکردگی والی یونین کونسلز میں بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگانے اور معمول کی ویکسینیشن کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے خصوصی مہم جاری ہے ۔اس مہم کا مقصد ایسے بچوں تک رسائی حاصل کرنا ہے جو اب تک حفاظتی ٹیکوں کی کسی بھی خوراک سے محروم ہیں یا جن کی ویکسی نیشن کا مقررہ کورس نامکمل ہے ۔اس سلسلے میں ضلع کورنگی کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اشفاق حسین میمن نے نصیر کالونی کے علاقے میں واقع افسرِی کلینک، سیکٹر ڈی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فیلڈ میں جاری ویکسی نیشن سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور ویکسی نیشن ٹیم کی کارکردگی کا معائنہ کیا۔دورے کے دوران بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے عمل، ویکسی نیشن سے محروم رہ جانے والے بچوں کی نشاندہی اور گھر گھر جا کر بچوں تک رسائی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔خصوصی مہم کے تحت صفر خوراک لینے والے بچوں اور ویکسی نیشن کا کورس مکمل نہ کرنے والے بچوں کو تلاش کرکے انہیں حفاظتی ٹیکے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ای پی آئی سندھ کے مطابق اس سرگرمی کا بنیادی مقصد معمول کی ویکسی نیشن کی کوریج میں بہتری لانا، رہ جانے والے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کے دائرے میں لانا اور والدین میں بچوں کی بروقت ویکسی نیشن سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے ، تاکہ بچوں کو قابلِ تدارک بیماریوں سے محفوظ بنایا جا سکے ۔

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