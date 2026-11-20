مسلح ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار
کراچی (این این آئی)اورنگی ٹاؤن میں پولیس اور شاہین فورس کا مسلح ملزمان سے مقابلہ ہوا ، فائرنگ کے تبادلے کے بعد موٹرسائیکل سوار ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا جبکہ ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔
اورنگی ٹاؤن میں پولیس اور شاہین فورس کا مسلح ملزمان سے مقابلہ ہوا ، فائرنگ کے تبادلے کے بعد موٹرسائیکل سوار ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا جبکہ ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔
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