سکولوں میں اضافی کمرے اور مسنگ فسیلٹیز کو پورا کرنے پرورکنگ شروع

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)چالیس ارب روپے کی لاگت سے سکولوں میں اضافی کمرے اور مسنگ فسیلٹیز کو پورا کرنے کیلئے ورکنگ شروع کردی گئی۔

حکومت نے تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹیاں تشکیل دے دیں،تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنر کمیٹی کے کنوینر ہونگے ،دیگر ممبران میں سی ای او،ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ،ڈی ای او سیکنڈری اور ایلیمنٹری شامل ہیں،تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مسنگ فسیلٹیز کا جائزہ لینے کیلئے ایک ہفتے کا وقت دے دیا گیا۔ تمام ڈپٹی کمشنرز رپورٹ مرتب کرکے محکمہ تعلیم کو بھجوائیں گے ،پراجیکٹ سٹیئرنگ کمیٹی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ اضلاع کو فنڈز جاری کرے گی۔

