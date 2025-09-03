صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب زدگان کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے : علی اکبر کاظمی

  • لاہور
سیلاب زدگان کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے : علی اکبر کاظمی

لاہور(سیاسی نمائندہ)مجلس وحدت مسلیمن پاکستان صوبہ پنجاب کے صدر علامہ سید علی اکبر کاظمی نے لاہور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے ہنگامی دورے کیے اور۔۔۔

 متاثرین کو مکمل یقین دلایا کہ انشااللہ اس مشکل کی کھڑی میں ہم پاکستانی عوام کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں ،ہمارے ملک میں اگر وقت پر ڈیم بنائے گئے ہوتے تو یہ پانی آئندہ نسلوں کے لیے بھی کام آتا اور ہم بہت بڑے نقصانات سے بھی بچ جاتے ،آج حالت یہ ہے کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں، سیلاب زدگان کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد میں ادویات ، عملہ غائب ، نارواسلوک ، مریض مایوس لوٹنے لگے

کمشنر کا کمالیہ ،پیر محل میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی سی کاسیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ ،کھانا،راشن تقسیم

سوشل سکیورٹی ہسپتال کاسیلاب زدہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ

ڈپٹی کمشنر کاشورکوٹ میں سیلابی صورتحال کا جائزہ

سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو و ریلیف سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر