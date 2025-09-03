سندس فاؤنڈیشن :مختلف شہروں میں طبی و امدادی کیمپس قائم
لاہو(سٹاف رپورٹر)سیلاب سے متاثرہ عوام کی مدد کے لیے سندس فاؤنڈیشن نے پنجاب کے مختلف شہروں میں ہنگامی بنیادوں پر طبی و امدادی کیمپس قائم کیے ہیں جہاں ہزاروں مریضوں کا علاج جاری ہے جبکہ متاثرہ خاندانوں کو ادویات، خوراک اور ضروری سامان فراہم کیا جارہا ہے۔
حالیہ سیلاب سے متاثرہ عوام کی مدد کے لیے سندس فاؤنڈیشن نے پنجاب کے مختلف شہروں میں ہنگامی بنیادوں پر طبی و امدادی کیمپس قائم کیے جس کے دوران ہزاروں متاثرہ مریضوں کا علاج کیا گیا اور متاثرہ خاندانوں کو ادویات، خوراک اور ضروری سامان فراہم کیا گیا۔سندس فاؤنڈیشن کی جانب سے ضلع قصور کے علاقے کنگن پور میں دو روزہ میڈیکل کیمپ کے دوران 3 ہزار سے زائد مریضوں کا معائنہ اور علاج کیا گیا۔ اسی طرح لاہور کے علاقے چوہنگ میں سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں جہاں پانچ سو سے زائد مریضوں کا چیک اپ کیا گیا اور انہیں ادویات فراہم کی گئیں۔ کیمپس میں ماہر ڈاکٹرز اور تربیت یافتہ عملے نے بخار، ہیضہ، جلدی امراض اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے علاج کے لیے ادویات فراہم کیں جبکہ بچوں اور خواتین کیلئے ہائی جین کٹس بھی فراہم کی گئیں۔ بانی و صدر سندس فاؤنڈیشن محمد یاسین خان نے کہا کہ یہ تمام کیمپس متاثرہ عوام کی زندگیاں سہارا دینے اور مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے منعقد کیے گئے۔